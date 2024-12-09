İlk toplantı öncesi işçilerden ortak açıklama!

İlk toplantı öncesinde TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan ve DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu'nun imzasını taşıyan ortak bir açıklama yapıldı.

Ücretli çalışanların yarıya yakınının asgari ücret ve civarında gelir elde ettiği vurgulanan açıklamada, "Günün ekonomik ve sosyal koşullarına göre işçinin ve ailesinin insanca yaşamasını mümkün kılacak ve insanlık onuruyla bağdaşacak asgari ücret belirlenmeli. Asgari ücret, herhangi bir ayrım yapılmadan yine ulusal düzeyde tek olarak tespit edilmeli" ifadesi kullanıldı.