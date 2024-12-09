Emlak danışmanlarından çağrı! Kira sözleşmeleri e-Devlet’ten zorunlu olsun

Emlak danışmanları, kira sözleşmelerinin e-Devlet Kapısı üzerinden hazırlanmasına ilişkin düzenlemenin ikinci fazı olarak kendilerine yetki verilmesini bekliyor.

Tüm Emlak Danışmanları Birliği Başkanı Hakan Akçam, "Sistem şu an için zorunlu değil ve fakat biz düzenlemenin zorunlu hale gelmesini istiyoruz. Şu an yapılan kontratlarda henüz 'emlak danışmanı' diye bir buton bulunmuyor, sadece kiracı, ev sahibi ve kefil kısımları bulunuyor. Emlak danışmanları sürece dahil olduğunda müşterisi olan ev sahibi veya kiracıyla e-Devlet üzerinden kontrat yaparak hizmet bedelini alacak" dedi.