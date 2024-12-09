Asgari ücret zamanı: İlk görüşme yarın! İşçi konfederasyonları ne dedi?

Tüm Türkiye'nin merakla beklediği yeni asgari ücret için çalışmalar başlıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ilk toplantısını yarın yapacak. Komisyon ay sonuna kadar zam oranını karara bağlayacak.

Yeni asgari ücret en geç 31 Aralık'a kadar Resmi Gazete'de yayımlanacak. 15 kişilik komisyonda işçi tarafını temsil eden TÜRK-İŞ'in, işveren tarafının temsilcisi TİSK'in ve hükümetin 5'er üyesi yer alacak. Komisyonda Ramazan Ağar'ın başkanlık edeceği 5 kişilik işçi heyetinde birer aşçı, kuaför, taşeron işçi ve basın mensubu yer alacak. Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan, çalışmalarda dikkate alınacak 6 kriteri şöyle sıralamıştı: Çalışanların satın alma gücünün korunması ve geliştirilmesi, enflasyon, büyüme, işgücü piyasasının ihtiyaçları, yaşam standardı ve ekonominin genel istikrarı.