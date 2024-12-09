Dünya Bankası’nın Türkiye’ye güveni tam!

Dünya Bankası Kıdemli Ekonomisti Sibel Kulaksız, Dünya Bankası'nın Türkiye'ye yönelik proje onaylarının artmasının, ekonomi politikalarına güvenin kuvvetlendiğinin göstergesi olduğunu söyledi.

Küresel ekonomide sıkı para politikasının dinginleşmeye başladığını anlatan Kulaksız, "Faiz indirimleriyle global olarak yatırımların artacağı, ekonomik büyümelerin görüleceği bir döneme girdik. Yani Türkiye'ye yabancı sermayenin akışları hızlanacaktır diye umuyoruz" şeklinde konuştu. Kulaksız, potansiyelin etkin şekilde değerlendirilmesi halinde Türkiye'nin yüksek gelirli ülkeler grubuna ulaşabileceğini ifade etti.