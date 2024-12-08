Thy’den 80 kez dünya turu

THY, butik bir havayolundan dünyanın sayılı havayolu olma yolunda yaşananları bir kitap haline getirdi. 'Butikten zirveye 20 yıl gelecek 10 yıl' adlı kitaptaki bilgilere göre THY uçakları dünya etrafında 80 kez dönüyor. Her gün ortalama 2 bin 421 pilot ve 6 bin 641 kabin memuru uçuşlarda görev alıyor. THY, günlük ortalama 51 saniyede 1 uçuş düzenliyor ve günlük uçuşlarında ortalama 278 bin 698 yolcuya hizmet veriliyor. Uçaklar her gün 4 bin 556 saat havada kalırken, bu sayı 190 güne tekabül ediyor.

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