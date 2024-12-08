Staj yapan annelere 6 yıl erken emeklilik fırsatı: Erken borçlan kazançlı çık! Prim şartı var mı? Hangi süreleri kapsıyor?

Sosyal güvenlik mevzuatımıza göre emeklilik için prim ödemek gerekiyor. Çalışarak ya da kendi işini yaparak veya isteğe bağlı sistem ile her ay SGK'ya prim ödenmesi gerekiyor. Bunların dışında borçlanma (satın alma) yöntemiyle prim kazanma imkânı da var. Anneler sigortalı olduktan sonra dünyaya gelen üç çocuğu için borçlanma yaparak 2.160 gün (6 yıl) kazanıyorlar. İşte doğum borçlanması ile ilgili soruların cevapları...

PRİM ŞARTI VAR MI? Hayır yok. Borçlanabilmek için doğumların ilk sigortalı olduktan sonra gerçekleşmesi gerekiyor.

Staj yapan annelere 6 yıl erken emeklilik fırsatı (Takvim.com.tr | Foto Arşiv) KİMLER HAK SAHİBİ? SSK'lı olanlar, kendi işini yapan Bağ-Kur'lular ve memur olan anneler doğum borçlanması yapabiliyor. İsteğe bağlı sigorta ödeyerek Bağ- Kur'lu olanlar da yapabilir.

Staj yapan annelere 6 yıl erken emeklilik fırsatı (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

HANGİ SÜRELERİ KAPSIYOR?

Borçlanma yapılması için o sürelerde çalışılmaması, yani primlerinin ödenmemiş olması gerekiyor.

NE KADAR SÜRE İÇİN YAPILIYOR?

Her çocuk için 2 yıl prim kazanılıyor. Çocuğun doğumundan sonraki 2 yıl çalışılmamışsa, bu süre borçlanma ile kapatılabiliyor. 3 çocuğu olan bir anne 6 yıllık, yani 2160 günlük primi çalışmadan satın alıp emeklilik hesabında kullanabilir.

EMEKLİLİK ÖNE ÇEKİLİYOR MU?

Doğum borçlanması erken emekli eder. Yılını ve yaşını doldurmuş bir annenin 2160 gün primi eksikse 6 yıl çalışıp prim ödemesi gerekir. 3 çocuğu varsa doğum borçlanması sayesinde 6 yıllık primi toptan öder ve 6 yıl erken emekli olabilir.