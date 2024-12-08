Karadeniz’e hızlı tren! Bakan Uraloğlu duyurdu:" Projelere başladık"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Bütün Karadeniz'in konuştuğu; Ankara'dan Samsun'a, Samsun'dan da Sarp'a kadar gidecek olan demir yolu projesinin, Samsun-Sarp kesiminin projelerini yapmaya başladık" dedi. Bakan Uraloğlu, bölgeyi demir yolu projesi ile tanıştıracaklarını vurgulayarak, "Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde, ülkemize ne lazımsa onları yapmaya gayret ettik. Sağlıktan, şu içerisinde bulunduğumuz komplekse, ulaştırma yapılarına, adalet saraylarına kadar ne ihtiyaç varsa onları yaptık. Allah'ın izniyle yapmaya da devam edeceğiz" diye konuştu.

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