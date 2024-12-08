Emeklilik tarihini merak eden çalışanların bir diğer araştırdıkları konu ise kıdem tazminatı . Bilindiği gibi ülkemizde kıdem tazminatı alabilmek için son iş yerinde en az 1 yıl çalışmış olmak gerekiyor. Bununla birlikte tazminat alabilmek için kendi istek ve kusuru dışında işten çıkartılmış olmak da isteniyor. Dolayısıyla istifa ederek tazminat almak mümkün değil.

Fakat istisnaları da var. 1475 sayılı yasanın 14. Maddesi gereğince bu istisnalardan birisi de emeklilik için yaş dışındaki şartları tamamlamış olmak. Dolasıyla prim ve varsa yıl şartını tamamlayanlar isterlerse istifa ederek son iş yerlerinden en az 1 yıl çalışmış olma koşuluyla kıdem tazminatlarını alabiliyor.

10 yıl çalışana tazminat: 3600 günü olan kıdem alabilecek! Şartlar neler? (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

İŞE GİRİŞE GÖRE PRİM ŞARTI

Bu noktada emeklilikte yaş dışındaki şartları işe giriş tarihi belirliyor. Bu tarihlere baktığımızda ise üç dönem karşımıza çıkıyor.

BİRİNCİ DÖNEM: 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlar için kıdem tazminatı almak için en az 3600 gün primin olması isteniyor. 10 yıllık primi olanlar istifa ederek son iş yerlerinden kıdem tazminatlarını alabiliyor.

İKİNCİ DÖNEM: İlk defa sigortalı olunan 8 Eylül 1999 tarihi ile 30 Nisan 2008 tarihleri arasını kapsayan bu dönemde ise iki farklı şart bulunuyor. Birincisi kadın ya da erkek çalışan fark etmeden 7 bin günü dolduranlar istifa ederek kıdem tazminatı alabiliyor. İkincisi ise 7 bin günü tamamlayamayanlar için geçerli. Bu durumda 4500 günü tamamlayan ve ilk sigortalı olduğu tarihten itibaren 25 yıl geçmiş olanlar ( 1999 girişliler için 25 yıl bu yıl 9 Eylül'de dolacak) yine istifa ederek kıdem tazminatlarını talep edebiliyor.