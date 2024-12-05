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Sistem değişiyor! Plaka tescil işlemlerinde artık notere gitmeye gerek kalmayacak

Araçların satış, devir ve tescil işlemlerinde değişikliğe gidildi. Buna göre artık plaka işlemleri e-Devlet üzerinden yapılacak. Plaka başvurusu ve basımı için noter ve şoförler odasına gitmek gerekmeyecek.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :05 Aralık 2024
Sistem değişiyor! Plaka tescil işlemlerinde artık notere gitmeye gerek kalmayacak

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Araçların satış, devir ve tescil işlemlerinde değişikliğe gidildi. Buna göre artık plaka işlemleri e-Devlet üzerinden yapılacak. Plaka başvurusu ve basımı için noter ve şoförler odasına gitmek gerekmeyecek. 1 Temmuz itibarıyla bütün çekme karavanlar tescil belgesi kapsamına alınacak. Engelli araçları için "Engelliliğine uygun hareket ettirici özel tertibat yaptırılan ve ÖTV'den müstesna olarak iktisap edilen aracın bizzat engelli tarafından kullanılması gerekmektedir" ibaresi tescil kayıtlarına işlenecek. Bu araçların bizzat kullanılmaması veya araçta istisnadan yararlanan engelli olmaksızın kullanıldığının tespit edilmesi halinde defterdarlığına bildirim yapılacak. Engelli aracının tescil kayıtlarına "Araç sahibi engelli kişinin eşi, aynı ilde ikamet eden birinci derece kan ve kayın hısımları, kardeşleri, vasisi veya istihdam edilen bir sürücü arasından tescil kayıtlarına işlenen en fazla iki kişi tarafından kullanılabilir" şerhi eklenecek.

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