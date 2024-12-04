Eletrikli araç pazarının lideri TOGG kendi batarya hücresini üretmeye hazırlanıyor! TOGG CEO’su Gürcan Karakaş: Hedef temiz enerji depolaması

Katıldığı bir programda TOGG'daki mobilite sistemine ilişkin detayları paylaşan TOGG CEO'su Gürcan Karakaş, tasarımın merkezine akıllı cihazı koyduklarını ve bunun etrafında şekillenen hizmetlerin oluşturduğu kapsamlı bir ekosisteme vurgu yaptı.
Katıldığı bir programda TOGG'daki mobilite sistemine ilişkin detayları paylaşan TOGG CEO'su Gürcan Karakaş, tasarımın merkezine akıllı cihazı koyduklarını ve bunun etrafında şekillenen hizmetlerin oluşturduğu kapsamlı bir ekosisteme vurgu yaptı.
YAKIN ZAMANDA BATARYAMIZI DA ÜRETECEĞİZ
Geleceğe güvenle bakmak için tüm dünyaya her şirketin daha saygılı daha sürdürülebilir çözümler getirmesi gerektiğine dikkati çeken Karakaş, yenilik kadar fikri mülkiyetin de önemli olduğunu ifade etti.
İlk günden itibaren kendi bataryalarını ürettikleri bilgisini veren Karakaş, şunları kaydetti:
"Yakın zamanda bataryamızın hücresini de üretmeye başlayacağız. Ülkemizde baştan sona hizmet verebilecek şarj altyapısını sıfırdan kurgulayarak yola çıktık. Şu ana kadar 769 şarj istasyonumuzu yerleştirmiş vaziyetteyiz ki bunun yanı sıra birçok şirket bu konuda faaliyet gösteriyor. Burada da yine hayalimiz, Türkiye'mizin temiz enerji depolamasıyla ilgili yolculuğundan batarya ekosistemini kurmada bizim de katkımızın olması. Bu yolculuğun nihayetinde 2023 Mart'ında ön siparişlerini alıp, satışlarda 177 bin adet satıp, sene sonunda 20 bin adetini teslim eden, bu senenin başında ikinci modelini, onun gelişmelerini tüm dünyaya anons eden bir şirketten bahsediyoruz ki sektörde bu müthiş bir hızdır."
Dijital deney platformu içerisinde 2 milyon kullanıcı sayısını 5 milyona artırmayı hedeflediklerini belirten Karakaş, platforma yeni hizmetlerin geleceğini bildirdi.
Avrupa'ya açılma planlarına değinen Karakaş, "Eylül 2025'ten itibaren ilk önce Almanya başta olmak üzere Avrupa'yla beraber bütün ürünlerimizle gelişmemiz söz konusu. Yarından sonrası, hazırlamak için şimdiden üzerinde çalıştığımız konular var. O konuların hepsini adım adım hayata geçiriyoruz. Biz karbon ayak izi sıfır olan, özellikle mobilite dünyasında Avrupa'da ilk olan bir şirket olmak istiyoruz. Önümüzdeki sene haziranda yeni aracımızı trafikte göreceğiz." diye konuştu.
PAZARDAKİ LİDERLİĞİNİ SAĞLAMLAŞTIRIYOR
Togg, Türkiye elektrikli otomobil pazarındaki liderliğini kasım ayında da sürdürerek 2024 yılını zirvede tamamlamaya hazırlanıyor.
Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerinden derlediği bilgiye göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 2024 Ocak-Kasım döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,5 azalarak 1 milyon 68 bin 260 adet olarak gerçekleşti.
Otomobil satışları, söz konusu dönemde geçen yıla göre yüzde 0,5 artarak 845 bin 530, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 4,4 azalarak 222 bin 730 adet oldu.
Ocak-kasım döneminde, "tam elektrikli" otomobil satış adedi yüzde 38,6 artışla 83 bin 298 oldu. Tam elektrikli otomobillerin toplam satışlar içindeki payı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 7,1'den yüzde 9,9'a, hibrit otomobillerin payı ise yüzde 10,9'dan 17,7'ye yükseldi.
"Tam elektrikli", "uzatılmış menzil elektrikli" ve "hibrit" araçlar ele alındığında, toplam pazarın yüzde 27,6'sının içinde elektrikli motor da bulunan araçlardan oluştuğu görüldü.
T10X EN YAKIN RAKİBİNE 15 BİN FARK ATTI
ODMD verilerine göre Togg, yılın 11 ayında elektrikli otomobil pazar liderliğini sürdürdü.
Togg, yılın 11 aylık döneminde 24 bin 361 adetlik satışla en yakın rakibine 15 bin 134 adet fark attı. Bu dönemde Togg'un elektrikli otomobil pazar payı yüzde 29 olarak kayıtlara geçti. Böylece yaklaşık satılan her 3 elektrikli otomobilden birinde Togg logosu yer aldı.
EN FAZLA SATILAN ELEKTRİKLİ MARKALAR
Elektrikli otomobil satışlarına marka bazlı bakıldığında ocak-kasım döneminde Togg'u 9 bin 227 adetle Tesla ve 8 bin 41 adetle BMW takip etti.
Mercedes-Benz 4 bin 532 adetle dördüncü ve 4 bin 392 adetle KG Mobility (Ssangyong) beşinci olarak sıralandı.
Model bazlı ele alındığında ise söz konusu dönemde satış sıralaması, Togg T10X, Tesla Model Y, KG Mobility Torres, BMW X1 ve MINI countryman şeklinde gerçekleşti.
Diğer yandan kasım ayına bakıldığında,13 bin 554 adetlik tam elektrikli otomobil pazarında Togg 4 bin 221 satışla birinci, Tesla 1862 satışla ikinci ve BMW 1465 satışla üçüncü oldu. MINI, 698 satışla dördüncü sırada yer alırken, Mercedes-Benz 601 satışla beşinci sırada konumlandı.