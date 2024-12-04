Eletrikli araç pazarının lideri TOGG kendi batarya hücresini üretmeye hazırlanıyor! TOGG CEO’su Gürcan Karakaş: Hedef temiz enerji depolaması

Avrupa'ya açılma planlarına değinen Karakaş, "Eylül 2025'ten itibaren ilk önce Almanya başta olmak üzere Avrupa'yla beraber bütün ürünlerimizle gelişmemiz söz konusu. Yarından sonrası, hazırlamak için şimdiden üzerinde çalıştığımız konular var. O konuların hepsini adım adım hayata geçiriyoruz. Biz karbon ayak izi sıfır olan, özellikle mobilite dünyasında Avrupa'da ilk olan bir şirket olmak istiyoruz. Önümüzdeki sene haziranda yeni aracımızı trafikte göreceğiz. " diye konuştu.

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PAZARDAKİ LİDERLİĞİNİ SAĞLAMLAŞTIRIYOR

Togg, Türkiye elektrikli otomobil pazarındaki liderliğini kasım ayında da sürdürerek 2024 yılını zirvede tamamlamaya hazırlanıyor.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerinden derlediği bilgiye göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 2024 Ocak-Kasım döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,5 azalarak 1 milyon 68 bin 260 adet olarak gerçekleşti.

Otomobil satışları, söz konusu dönemde geçen yıla göre yüzde 0,5 artarak 845 bin 530, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 4,4 azalarak 222 bin 730 adet oldu.

Ocak-kasım döneminde, "tam elektrikli" otomobil satış adedi yüzde 38,6 artışla 83 bin 298 oldu. Tam elektrikli otomobillerin toplam satışlar içindeki payı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 7,1'den yüzde 9,9'a, hibrit otomobillerin payı ise yüzde 10,9'dan 17,7'ye yükseldi.

"Tam elektrikli", "uzatılmış menzil elektrikli" ve "hibrit" araçlar ele alındığında, toplam pazarın yüzde 27,6'sının içinde elektrikli motor da bulunan araçlardan oluştuğu görüldü.