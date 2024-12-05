Gençlere 2 yeni destek! Osman Arslan: “Yeni kredilerimizde garanti desteğini getirdik"

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, gençlere özel 2 yeni kredi desteği sunduklarını belirterek, "Teminat gösterme imkanının zor olduğunu biliyoruz. Bu nedenle yeni kredilerimize Kredi Garanti Fonu'nun garanti desteğini getirdik" dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Togg ve Aselsan yöneticilerinin katıldığı Halkbank Gençİz Gençlik Zirvesi 2024'te konuşan Arslan, "2021 yılından bugüne kadar iş kurmak ya da işini geliştirmek isteyen her yaştan ve eğitim düzeyinden yaklaşık 200 bin gencimize farklı ihtiyaçlarını karşılamak üzere finansal destekte bulunduk ve bulunmaya devam ediyoruz" ifadesini kullandı.

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