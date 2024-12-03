Türk Telekom’dan erişilebilir tiyatro

Türk Telekom'un İstanbul Devlet Tiyatrosu iş birliğiyle AKM'de hayata geçirdiği 'Erişilebilir Tiyatro' projesi kapsamında 'Suçsuzlar Çağı Suçlular Çağı' oyunu Dünya Engelliler Günü kapsamında görme ve işitme engelli sanatseverler için erişilebilir kılındı. Canlı betimleme, sahne turu ve üst yazı uygulamalarıyla farklı bir tiyatro deneyimi sunduklarını söyleyen Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, "Teknolojiyi faydaya dönüştürerek sanatta engelleri kaldırmaya yönelik projeler geliştirmeye devam edeceğiz" dedi.

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