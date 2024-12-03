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İlk 100’de 3 Türk! Aselsan, Baykar ve TUSAŞ dünyanın en büyük 100 savunma şirketi listesine girdi

Dünyanın en büyük 100 savunma şirketi 2023’te satışlarını yüzde 4 artırarak 632 milyar dolara çıkardı. Türkiye’den ilk 100’e Aselsan, Baykar ve TUSAŞ girdi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :03 Aralık 2024
İlk 100’de 3 Türk! Aselsan, Baykar ve TUSAŞ dünyanın en büyük 100 savunma şirketi listesine girdi

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Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü'nün (SIPRI), dünyanın ilk 100 savunma sanayisi şirketinin 2023 satışlarına ilişkin verileri yayınladı. Buna göre, savunma sektöründeki en büyük 100 şirketin 2023'teki satışları bir önceki yıla göre yüzde 4.2 artışla 632 milyar dolara yükseldi. Küresel savunma sektöründeki en büyük 100 şirket içindeki ABD'li 41 şirket, 2023'te 317 milyar dolarlık silah satışı yaparak, reel olarak bir önceki yıla göre yüzde 2.5 artışla tüm satışların yüzde 50'ini karşıladı.

SIPRI'nın geçen yıl en çok silah ve askeri hizmet satışı yapan ilk 100 savunma sanayisi şirketi listesine 3 Türk firması girdi. ASELSAN 54, Baykar 69 ve Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) 78'inci sırada yer aldı. Türk şirketlerinin toplam gelirleri geçen yıl 2022'ye göre yüzde 24 artarak 6 milyar dolara ulaştı. Raporda, "Türkiye'nin uzun süredir silah üretiminde kendine yeter hale gelme hedefi var" denildi. Baykar'ın gelirlerinde ihracatın, 2023'te şirketin silah gelirlerinin yaklaşık yüzde 90'ını oluşturduğu belirtilen raporda, Türk şirketin gelirlerinin geçen yıl yüzde 25 artarak 1.9 milyar dolara çıktığı aktarıldı. Rapora göre, TUSAŞ da gelirlerini geçen yıl yüzde 45 artırarak 1.7 milyar dolara çıkardı. ASELSAN'ın 2023'te silah satışı gelirleri ise yüzde 12'lik artışla 2.4 milyar dolara ulaştı.

İHRACAT REKORU
Savunma ve havacılık sanayisi ürünleri ihracatı 11 aylık dönemde 5 milyar 761 milyon dolara yükselerek rekora imza atarken, 12 aylık ihracat ise 6.5 milyar dolara ulaştı. Savunma Sanayii Başkanlığı Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, savunma sanayisi şirketlerinin 2024 yılında 178 farklı ülkeye ürün ihraç ederek rekora imza attıklarının altını çizdi.

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