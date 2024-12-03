SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Bilezik fiyatları kanatlandı! 3 ARALIK BİLEZİK FİYATLARI: 22 ayar burma bilezik fiyatları kaç TL oldu? 32, 24, 26, 15,16, 10 gram...

Aralık ayına giriş yapmışken altın piyasasındaki dalgalanmalar sürüyor. Altın yatırımcıları ise bilezik fiyatlarındaki son durumu araştırıyor. Peki 22 ayar burma bilezik fiyatları ne durumda? İşte 32, 30, 15, 10 gram bilezik fiyatları...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :03 Aralık 2024 , 11:52 Güncelleme Tarihi :03 Aralık 2024 , 11:52
Bilezik fiyatları kanatlandı! 3 ARALIK BİLEZİK FİYATLARI: 22 ayar burma bilezik fiyatları kaç TL oldu? 32, 24, 26, 15,16, 10 gram...

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Altın burma bilezikler işçilik olmayan altın kategorisine girdiği için yatırımlık kabul ediliyor. Peki burma bilezik piyasasında son durum ne? 3 Aralık Salı günü itibarıyla hangi fiyattan alıcı buluyor? İşte canlı altın piyasasında son durum...

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Üçlü Adana Burma 22 Ayar Altın Bilezik 26 Gr.

82.890,90 TL

Mersin Burması 22 Ayar Bilezik 34 Gr.

108.237,70 TL

Üçlü Adana Burma 22 Ayar Altın Bilezik 24 Gr.

76.545,90 TL

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Üçlü Adana Burma 22 Ayar Altın Bilezik 20 Gr.

63.855,90 TL

Üçlü Adana Burma 22 Ayar Altın Bilezik 18 Gr.

57.510,90 TL

Burma 22 Ayar Altın Bilezik 15 Gr.

48.312,90 TL

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Üçlü Burma 22 Ayar Bilezik 32 Gr.

101.892,90 TL

Üçlü Adana Burma 22 Ayar Altın Bilezik 17 Gr.

54.858,70 TL

Burma 22 Ayar Altın Bilezik 24 Gr.

76.545,70 TL

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

İkili Burma 22 Ayar Altın Bilezik 16 Gr.

51.165,70 TL

İkili Burma 22 Ayar Altın Bilezik 10 Gr.

32.164,70 TL

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
MHP lideri Devlet Bahçeli Münbiç’i işaret etti: YPG yok olana kadar sahadayız! Esad’a uyarı | CHP ve DEM’e tepki | Sahte dolar
Halep ve Tel Rıfat düştü PKK Suriye’de çıkmaza girdi! Elebaşı Bese Hozat’dan ayaklanma çağrısı | İmralı - DEM paniği
OCAK ZAMMI NETLEŞİYOR | Yeni yıl öncesi emeklilere zam müjdesi: TÜİK Kasım enflasyonunu açıkladı | SSK ve Bağ-Kur’luya yeni hesap
CANLI | Suriye’de muhalifler Şam’a yürüyor! Reuters’tan Hizbullah iddiası
Oğuz Aydın’a 3 sürpriz talip!
Yenidoğan çetesi davasında 12. gün! 47 sanığın savunması bitti sıra mağdurların ifadesinde!
5 AYLIK ZAMLI MAAŞ HESAPLAMA | Memur maaşlarına kasım enflasyonuyla birlikte zam müjdesi: Kim ne kadar alacak?
Operasyon başladı! Galatasaray’da 2 transfer 3 ayrılık
TARİH AÇIKLANDI! Emekli ve çalışanların maaşları belli oluyor... İşte 5 ayrı hesapla yeni asgari ücret
İran’da Halep sancısı... Manşet manşet Şia fitnesi! Hamaney’in gazetesinden Başkan Erdoğan’a İsrail iftirası Rusya’ya Suriye baskısı
Fenerbahçe’den 4 transfer birden! 2’si tamam 2’si yolda
ABD Başkanı Joe Biden sözünü tutmadı oğlu Hunter Biden için af kararını imzaladı! Eski başkanların kirli sicili ortaya çıktı
FETÖ’cülere ’Kalkan’ oldu! Polis memuru devletin silahlarını satmış
Ticaret Bakanlığı’ndan asgari ücret uyarısı: Cezai uygulamalar hiç tereddütsüz yapılacak
Spor yazarları Fenerbahçe-Gaziantep FK maçını yorumladı! Penaltı kararı doğru muydu? Yıldız oyuncuya övgü
SON DAKİKA