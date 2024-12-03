Altın burma bilezikler işçilik olmayan altın kategorisine girdiği için yatırımlık kabul ediliyor. Peki burma bilezik piyasasında son durum ne? 3 Aralık Salı günü itibarıyla hangi fiyattan alıcı buluyor? İşte canlı altın piyasasında son durum...