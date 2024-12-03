Altın burma bilezikler işçilik olmayan altın kategorisine girdiği için yatırımlık kabul ediliyor. Peki burma bilezik piyasasında son durum ne? 3 Aralık Salı günü itibarıyla hangi fiyattan alıcı buluyor? İşte canlı altın piyasasında son durum...
Altın burma bilezikler işçilik olmayan altın kategorisine girdiği için yatırımlık kabul ediliyor. Peki burma bilezik piyasasında son durum ne? 3 Aralık Salı günü itibarıyla hangi fiyattan alıcı buluyor? İşte canlı altın piyasasında son durum...
Üçlü Adana Burma 22 Ayar Altın Bilezik 26 Gr.
82.890,90 TL
Mersin Burması 22 Ayar Bilezik 34 Gr.
108.237,70 TL
Üçlü Adana Burma 22 Ayar Altın Bilezik 24 Gr.
76.545,90 TL
Üçlü Adana Burma 22 Ayar Altın Bilezik 20 Gr.
63.855,90 TL
Üçlü Adana Burma 22 Ayar Altın Bilezik 18 Gr.
57.510,90 TL
Burma 22 Ayar Altın Bilezik 15 Gr.
48.312,90 TL
Üçlü Burma 22 Ayar Bilezik 32 Gr.
101.892,90 TL
Üçlü Adana Burma 22 Ayar Altın Bilezik 17 Gr.
54.858,70 TL
Burma 22 Ayar Altın Bilezik 24 Gr.
76.545,70 TL
İkili Burma 22 Ayar Altın Bilezik 16 Gr.
51.165,70 TL
İkili Burma 22 Ayar Altın Bilezik 10 Gr.
32.164,70 TL