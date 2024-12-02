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Depremzedeye taksit imkanı

Depremden etkilenen mükellefler bireysel başvuru ile mücbir sebepten yararlanmaya devam edecek. Vergiler faizsiz 24 aya kadar taksitlendirilebilecek.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :02 Aralık 2024
Depremzedeye taksit imkanı

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Depremlerden etkilenen Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki mükellefler için mücbir sebep hali sona ererken, depremden vergi ödevlerini yerine getiremeyecek şekilde etkilendiğini belirten mükellefler, bağlı bulundukları vergi dairelerine gerekli belgelerle bireysel başvuru yapabilecek.

Mücbir sebep halinin devam ettiğine karar verilen mükelleflere ilave süre verilebilecek. Mücbir sebep nedeniyle ödenememiş vergi borçlarını tek seferde ödemekte çok zor duruma düşecek mükellefler, bu borçları için ödeme sürelerini takip eden ay sonuna kadar taksit talebinde bulunabilecek. Gerekli şartları taşımaları kaydıyla ödenecek vergiler faiz alınmadan 24 aya kadar taksitlendirilebilecek. Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ile İslahiye ve Nurdağı'ndaki vergi dairelerine 31 Aralık 2022'den öncesine ilişkin borcu olanların, ilgili kanun kapsamındaki yapılandırma başvurularını 28 Şubat 2025'e kadar yapması gerekiyor.

2 YILDA 2.6 TRİLYON LİRA HARCADIK
Hazine ve Maliye Bakanlı Mehmet Şimşek, "Bugünkü fiyatlar ile son iki yılda deprem için yaklaşık 2.6 trilyon lira harcadık. Deprem yaralarını sarmak için bütçe imkanlarını seferber etmeye devam edeceğiz" dedi.

Yapılandırılan borçların ilk taksitleri peşin ödeme dahil 2 Nisan gün sonuna kadar, diğer taksitleri de bu taksiti takip eden aylık dönemler halinde ödenecek.

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