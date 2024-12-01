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Pasifik Eurasia Başkanı Nusret Dur: Lojistik üs olacağız

Pasifik Eurasia Başkanı Nusret Dur, “Çin’in Orta Koridora bakışının değişmesiyle büyük bir potansiyel Türkiye’ye kayacak” dedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :01 Aralık 2024
Pasifik Eurasia Başkanı Nusret Dur: Lojistik üs olacağız

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Türkiye'nin üç özel demiryolu tren işletmecisinden (DTİ) biri olan Pasifik Eurasia'nın Yönetim Kurulu Başkanı Nusret Dur, Türkiye'yi lojistik üs yapma hedefinde Orta Koridor'un büyük önem taşıdığını belirtti.

Dur, "Orta Koridor ile ilgili Çin'de yaptığımız son görüşmeler ve çerçeve sözleşmeler sayesinde Çin'in Orta Koridora bakış değişecek ve büyük bir potansiyel Türkiye'ye kayacak. Ana hedefimizde Çin'den başlayıp Avrupa'ya kadar tek bir muhatap ile kapıdan kapıya bir teslim modeli geliştirerek bu koridorun etkinliği ve verimliliği artırmak var" dedi.

Nusret Dur, 2024'ü 50 milyon dolar bir ciroyla kapatmayı hedeflediklerini belirterek "2025 yılında ise ciromuzu üçe katlayacağız. Bu hedefte hem yeni konjonktürel gelişmeler hem DTİ olarak yaptığımız yatırımlar, hem terminal yatırımlarıyla elde edeceğimiz gelirler önemli rol oynayacak" diye konuştu. 2019 yılında lojistik sektöründe çalışmaya başladıklarında Bakü- Tiflis-Kars hattının da açılmasıyla burada büyük bir potansiyel olduğunu gördüklerini belirten Nusret Dur şu bilgileri verdi: "Ülkemizin doğu coğrafyası ile olan ticaret hacmini artırmasını misyon edinerek bu işe girdik. Bakü-Tiflis- Kars hattında, ülkenin doğu coğrafyasıyla olan ticaret hacminde büyük potansiyel var. Çin Avrupa'ya ciddi ürün satıyor. Bu nedenle söz konusu bölgedeki lojistik hiçbir zaman durmayacak."

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