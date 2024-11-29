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Bakanlıktan fenomenlere eğitim!

Ticaret Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Reklam Özdenetim Kurulu iş birliğiyle, 'influencer'lara tüketici hakları ve sosyal medya reklamlarına ilişkin yasal düzenlemeler hakkında eğitim verildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :29 Kasım 2024
Bakanlıktan fenomenlere eğitim!

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Ticaret Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Reklam Özdenetim Kurulu iş birliğiyle, 'influencer'lara tüketici hakları ve sosyal medya reklamlarına ilişkin yasal düzenlemeler hakkında eğitim verildi.

Katılımcılara sosyal medya faaliyetlerinde vergilendirme ve yasal yükümlülükler hakkında bilgilendirme de yapıldı. İlki 25 Kasım'da Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı'nın İstanbul'daki hizmet binasında gerçekleştirilen programa, 300 bin ve üstü takipçisi olan influencerlar katıldı. Eğitimde yer alan 70 fenomen, programı başarıyla tamamlayarak katılım belgesi almaya hak kazandı. Programın yıl boyunca iki ayda bir İstanbul'da yüz yüze yapılması planlanıyor. Programa 2025 yılı sonuna kadar 1000'e yakın sosyal medya etkileyicisinin katılması hedefleniyor.

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