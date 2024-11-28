Gana’da Türklere altın tuzağı! Ucuza almak isterken dolandırıldılar

Son dönemlerde yüksek miktarda altın üretilen, dünyanın en büyük altın revervlerinden birisine sahip olan Afrika ülkesi Gana'ya ucuza altın almak için giden Türkler tuzağa düştü. Ucuz altın yerine altın görünümlü krom ve başka maddeler içeren ürünlerle dolandırılan Türk yatırımcılar, hapis ve para cezası riskleriyle de karşı karşıya geldi. Akra'daki Türkiye Büyükelçiliği'nden iş dünyasına iletilen uyarıda, vatandaşların yatırımlarının güvenliğinin yanı sıra hapis ve ağır para cezalarıyla karşılaşmamak için altın ve değerli maden satmaya veya altın ticaretine sevk etmeye çalışan kişi ve kurumlara kesinlikle itibar etmemeleri istendi.

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