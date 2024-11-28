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Evlilik kredisi yaygınlaşacak! Bakan Mahinur Özdemir Göktaş duyurdu

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bütçesini ele aldı. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, "Aile Destek Programı kapsamında hanelere bu yıl 39.2 milyar lira olmak üzere 103.2 milyar lira destek sağladık. Bu yıl sonuna kadar 2 engelsiz yaşam merkezini hizmete sunacağız. 2025 yılında da 3 merkezimizi daha hizmete sunmayı planlıyoruz. 0-3 yaş dönemi çocuklar için mahalle tipi kreş modelimiz ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :28 Kasım 2024
Evlilik kredisi yaygınlaşacak! Bakan Mahinur Özdemir Göktaş duyurdu

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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bütçesini ele aldı. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, "Aile Destek Programı kapsamında hanelere bu yıl 39.2 milyar lira olmak üzere 103.2 milyar lira destek sağladık. Bu yıl sonuna kadar 2 engelsiz yaşam merkezini hizmete sunacağız. 2025 yılında da 3 merkezimizi daha hizmete sunmayı planlıyoruz. 0-3 yaş dönemi çocuklar için mahalle tipi kreş modelimiz ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor" dedi. Aile ve Gençlik Fonu'na gençlerin yoğun ilgi gösterdiğini belirten Göktaş, şöyle konuştu: "Proje kapsamında 6 bin 17 çifte evlilik öncesi eğitim ve aile danışmanlığı hizmeti sunduk. Ayrıca 5 bin genç çiftin kredi ödemelerini gerçekleştirdik. Önümüzdeki dönemde, projemizin uygulama alanını genişleterek daha fazla çiftimizin bu imkandan faydalanmasını sağlayacağız." (BURCU ŞEN)

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