Faiz muslukları açıldı: TL’sini o bankaya götüren aylık 20.910 TL kazanacak

CEPTETEB, yüksek faiz oranıyla vadeli mevduat hesaplarında dikkat çekiyor. Özellikle yüksek tutarlardaki yatırımlarda cazip bir getiri sunuyor.
Odea Bank
3. Fibabanka
4. N Kolay (Aktif Bank)
5. Garanti BBVA
Vadeli mevduat hesapları, döviz ve borsa gibi dalgalı piyasalarda risk almak istemeyen yatırımcılar için güvenli bir seçenek sunar. Yukarıdaki bankaların sunduğu oranlar, farklı beklentilere uygun getiri seçenekleri sunarak TL'nizin değerini korumaya yardımcı olabilir.
Kaynak: CEPTETEB, Akbank, Garanti BBVA gibi bankaların resmi faiz oranları ve getiri hesaplama araçları
CEPTETEB resmi sitesi: www.teb.com.tr