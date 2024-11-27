Faiz muslukları açıldı: TL’sini o bankaya götüren aylık 20.910 TL kazanacak

Vadeli Mevduat Hesabı ile Risk Almadan Değerlendirme

Vadeli mevduat hesapları, döviz ve borsa gibi dalgalı piyasalarda risk almak istemeyen yatırımcılar için güvenli bir seçenek sunar. Yukarıdaki bankaların sunduğu oranlar, farklı beklentilere uygun getiri seçenekleri sunarak TL'nizin değerini korumaya yardımcı olabilir.