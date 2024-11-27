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TL'sini o bankaya götüren aylık 20.910 TL kazanacak

Artan döviz ve altın kurlarıyla birlikte, ellerinde Türk Lirası (TL) bulunduran yatırımcılar, paralarının değerini korumak ve kazanç sağlamak için farklı yatırım araçlarına yöneliyor. Döviz, altın, borsa gibi yatırım alternatiflerinin yanında vadeli mevduat hesapları da cazip seçeneklerden biri haline geldi. Peki, 32 günlük vadeli mevduat hesabında ne kadar getiri sağlanabiliyor?

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :27 Kasım 2024 , 13:02 Güncelleme Tarihi :27 Kasım 2024 , 13:02
TL’sini o bankaya götüren aylık 20.910 TL kazanacak

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Bankaların sunduğu vadeli mevduat faiz oranları, TL'yi değerlendirmek isteyenlerin dikkatini çekiyor. İşte 500.000 TL yatırımı için bankaların sunduğu 32 günlük net getirileri ve faiz oranları:

Faiz muslukları açıldı: TL’sini o bankaya götüren aylık 20.910 TL kazanacak

CEPTETEB: Avantajlı Faiz Oranı ile Öne Çıkıyor

  • Faiz Oranı: %53,00
  • Net Getiri: 20.910 TL
  • Vade Sonu Tutar: 520.910 TL

CEPTETEB, yüksek faiz oranıyla vadeli mevduat hesaplarında dikkat çekiyor. Özellikle yüksek tutarlardaki yatırımlarda cazip bir getiri sunuyor.

Faiz muslukları açıldı: TL’sini o bankaya götüren aylık 20.910 TL kazanacak

Diğer Bankaların 32 Günlük Faiz Oranları ve Getirileri

Akbank

  • Faiz Oranı: %50,00
  • Net Getiri: 19.726 TL
  • Vade Sonu Tutar: 519.726 TL

Odea Bank

  • Faiz Oranı: %51,00
  • Net Getiri: 20.121 TL
  • Vade Sonu Tutar: 520.121 TL

Faiz muslukları açıldı: TL’sini o bankaya götüren aylık 20.910 TL kazanacak

3. Fibabanka

  • Faiz Oranı: %50,00
  • Net Getiri: 19.726 TL
  • Vade Sonu Tutar: 519.726 TL

4. N Kolay (Aktif Bank)

  • Faiz Oranı: %48,00
  • Net Getiri: 18.937 TL
  • Vade Sonu Tutar: 518.937 TL

Faiz muslukları açıldı: TL’sini o bankaya götüren aylık 20.910 TL kazanacak

5. Garanti BBVA

  • Faiz Oranı: %46,50
  • Net Getiri: 18.345 TL
  • Vade Sonu Tutar: 518.345 TL

Faiz muslukları açıldı: TL’sini o bankaya götüren aylık 20.910 TL kazanacak
Vadeli Mevduat Hesabı ile Risk Almadan Değerlendirme

Vadeli mevduat hesapları, döviz ve borsa gibi dalgalı piyasalarda risk almak istemeyen yatırımcılar için güvenli bir seçenek sunar. Yukarıdaki bankaların sunduğu oranlar, farklı beklentilere uygun getiri seçenekleri sunarak TL'nizin değerini korumaya yardımcı olabilir.

Faiz muslukları açıldı: TL’sini o bankaya götüren aylık 20.910 TL kazanacak

Kaynak: CEPTETEB, Akbank, Garanti BBVA gibi bankaların resmi faiz oranları ve getiri hesaplama araçları

CEPTETEB resmi sitesi: www.teb.com.tr

Faiz muslukları açıldı: TL’sini o bankaya götüren aylık 20.910 TL kazanacak

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