THY’den Sidney, Santiago ve Ohri’ye uçuş!

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türk Hava Yollarının (THY) Avustralya ve Şili'ye yeni seferler başlatacağını belirterek, her iki destinasyonda da haftada 4 gün uçuş planlandığını bildirdi. Uraloğlu, yazılı açıklamasında, THY'nin Avustralya'nın Sidney şehrine seferlere başlama talebi doğrultusunda Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından birçok ülkeyle ara nokta belirleme konusunda görüşme gerçekleştirildiğini ifade etti.

Takvim Foto Arşiv Malezya ile anlaşmaya vardıklarını vurgulayan Uraloğlu, "Yarın itibarıyla Kuala Lumpur duraklamalı olarak THY'nin İstanbul-Sidney seferleri başlayacak. THY, bu yıl başlattığı Melbourne seferlerinden sonra Sidney'e de uçmaya başlayarak Avustralya'da ikinci bir destinasyona daha hizmet vermeye başlayacak." değerlendirmesinde bulundu.