THY’den Sidney, Santiago ve Ohri’ye uçuş!

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"THY İLK DEFA ŞİLİ'YE UÇUŞ GERÇEKLEŞTİRECEK"
Uraloğlu, 18 Aralık 2024 itibarıyla THY'nin, İstanbul-Santiago hattında haftada 4 sefer düzenlemeye başlayacağı bilgisini de vererek, şunları kaydetti:
"Ülkemizin bayrak taşıyıcısı THY, İstanbul'dan Şili'ye gerçekleştireceği uçuşlarda önce Brezilya'nın Sao Paulo şehrine, buradan da Şili'nin başkenti Santiago'ya vararak uçuşunu tamamlayacak. Böylece, THY ilk defa Şili'ye uçuş gerçekleştirmiş olacak. Uçuşlar İstanbul'dan pazartesi, çarşamba, perşembe ve cumartesi günleri yapılacak. Sao Paulo duraklamalı uçaklar İstanbul'dan saat 20.35'te kalkacak ve 09.45'te Santiago'da olacak. Dönüş uçuşlarında da saat 11.40'ta Santiago'dan havalanacak uçak 11.20'de İstanbul Havalimanı'na iniş yapacak. Sidney ile 348 noktaya ulaşan uçuş ağımız, Santiago uçuşlarının da başlamasıyla 349'a çıkacak."
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BİR UÇUŞ DA OHRİ'YE
THY'nin Kamu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamasında, "Ortaklığımız Yönetim Kurulunca, imkanlar ve pazar koşullarına bağlı olarak Kuzey Makedonya'nın Ohri şehrine tarifeli sefer başlatılmasına karar verilmiştir." ifadesine yer verildi.