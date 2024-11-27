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İŞKUR, Açık İş Haritası'nı hizmete sundu! 85 bin işçi aranıyor

İŞKUR, Açık İş Haritası'nı hizmete sundu. Buna göre; ülke genelinde 85 bin 128 açık iş ilanı verildi.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :27 Kasım 2024
İŞKUR, Açık İş Haritası’nı hizmete sundu! 85 bin işçi aranıyor

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İŞKUR, Açık İş Haritası'nı hizmete sundu. Buna göre; ülke genelinde 85 bin 128 açık iş ilanı verildi. İstanbul 21 bin 846 iş ilanıyla en fazla açık iş bulunan şehir olurken, 5 bin 117 ilanla Ankara, 4 bin 606 ilanla Kocaeli, 4 bin 285 ilanla Bursa ve 4 bin 357 ilanla İzmir izledi. En fazla açık iş ise beden işçiliğinde oldu. İşverenlerin beden işçiliği talebiyle 20 bin 538 ilanı görüldü.
Ayrıca 3 bin 280 temizlik, bin 381 satış, bin 322 paketleme, bin 303 ambar-depo, bin 277 konfeksiyon ve bin 249 servis elemanı ilanı verildi. İlanlarda ustalık gerektiren meslekler için verilen ilanlar da dikkati çekti. Bu kapsamda, dikiş makineci, gazaltı kaynakçısı, forklift operatörü, elektrikçi, mekanik bakım onarımcı ve CNC operatörlüğü en fazla aranılan meslekler oldu.

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