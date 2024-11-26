Dünyanın en pahalı alışveriş caddeleri listesinde İstiklal Caddesi de var: Kiralar 250 bin liradan başlıyor

Dünyanın en pahalı alışveriş caddeleri belli oldu. Uluslararası bir gayrimenkul firmasının yaptığı araştırmaya göre, İtalya'nın Milano kentindeki Via Monte Napoleone dünyanın en pahalı alışveriş caddesi sıralamasında New York ve Londra'yı geride bırakarak ilk kez zirveye oturdu.



50 metre uzunluğundaki cadde, 34 yıl sonra listenin ilk sırasına yerleşen ilk Avrupa şehri oldu. Caddedeki mağaza kiraları son iki yılda yüzde 30 arttı. Milano'daki caddede mağaza kiraları şu anda metrekare başına yıllık 20 bin eurodan başlıyor. Listede İstanbul'daki İstiklal Caddesi de 21'inci sırada yer aldı. Ünlü caddede kira fiyatı metrekare başına ortalama 2 bin 396 euro olarak ölçüldü.