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Borsada kazanç haftası

Bu hafta yatırım araçlarından altın, borsa ve dolar kazandırdı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 1,71 değer kazanarak 9.549,89 puandan tamamladı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :24 Kasım 2024
Borsada kazanç haftası

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Bu hafta yatırım araçlarından altın, borsa ve dolar kazandırdı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 1,71 değer kazanarak 9.549,89 puandan tamamladı.

Endeks, hafta içinde en düşük 9.023,38 ve en yüksek 9.550,63 puanı gördü. Bu hafta en çok yükselen, yüzde 16,96 ile Koza Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri oldu. Koza'yı yüzde 13,48 ile CW Enerji, yüzde 10,48 ile Akbank izledi. En çok değer kaybedenler yüzde 9,44 ile Adel Kalemcilik, yüzde 6,30 ile Reeder Teknoloji oldu. Gram altın yüzde 5,49 artışla 3 bin liraya, Cumhuriyet altınının fiyatı da yüzde 5,41 değer kazanarak 20 bin 350 liraya yükseldi. Doların satış fiyatı yüzde 0,39 artışla 34,5500 lira, avronun satış fiyatı ise yüzde 0,80 azalışla 36,0330 lira oldu.

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