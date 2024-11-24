Başkan Uğur İbrahim Altay’a deprem teşekkürü

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin deprem sonrası Hatay'da Türkiye'ye örnek çalışmaları karşılık buldu. Mustafa Kemal Üniversitesi tarafından Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'a Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında Fahri Doktora ünvanı verildi.

Başkan Altay, Konya'nın depremden sonra Hatay'da bir başarı hikayesi ortaya koyduğunu ifade ederek, "Aradan vakit geçmesine rağmen yapılan bir iyiliğin unutulmayacağını sizler gösterdiniz ve benim şahsımda tüm Konyalıları onure ettiniz. Ben bu ödülü Konyalılar adına alıyorum" dedi. Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Veysel Eren, Hatay Valisi Mustafa Masatlı ve Konya Valisi İbrahim Akın da Hatay'daki örnek çalışmalarından dolayı Başkan Altay'a teşekkür ettiler.