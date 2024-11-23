TBMM gündemine gelmesi beklenen Genel Sağlık Sigortası borçlarının silinmesiyle ilgili düzenlemenin ayrıntıları belli oluyor. Düzenleme ile GSS borçlarına af geliyor. 10 yıllık zaman aşımı süresi 1 Ocak 2025'te dolacak GSS prim borçlarının tahsilinden vazgeçilecek. Teklifin Meclis'ten geçmesiyle 400 bin kişinin borcu silinecek.

Böylece 250 milyon liralık alacaktan vazgeçilecek. 8-9 maddeden oluşması beklenen torba yasada yer alacak bir diğer düzenlemeyle, il merkezlerinde iş güvenliği ve sağlığı alanında ihtisaslaşmış yeni bir yapılanmaya gidilecek. Bundan böyle iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tüm genel ve düzenleyici raporlar ÇASMER adı verilecek merkezler tarafından verilecek. Torbada ayrıca engellilerin aylık bağlama oranları ve yaş kriterleri gibi başlıklarda da düzenlemeye gidilmesi öngörülüyor.

250 MİLYON LİRA

GSS Borçlarıyla ilgili torba yasa hazırlıkları sürüyor. Yasanın detayları belli oldu. 400 bin kişinin 250 milyon lirayı bulan borcu silinecek.