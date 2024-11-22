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Bitcoin'de Trump rüzgarı: İlk defa 97 bin doları aştı!

Kripto para birimi Bitcoin'in fiyatı, ABD'de yeniden başkan seçilen ve dijital varlıklara ılımlı yaklaşan Donald Trump'a ait sosyal medya şirketinin kripto para ticaret platformu Bakkt'ı satın alacağına yönelik söylentiler nedeniyle ilk defa 97 bin doların üzerine çıktı.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :22 Kasım 2024
Bitcoin’de Trump rüzgarı: İlk defa 97 bin doları aştı!

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Kripto para birimi Bitcoin'in fiyatı, ABD'de yeniden başkan seçilen ve dijital varlıklara ılımlı yaklaşan Donald Trump'a ait sosyal medya şirketinin kripto para ticaret platformu Bakkt'ı satın alacağına yönelik söylentiler nedeniyle ilk defa 97 bin doların üzerine çıktı.

24 saatte yüzde 5.6'dan fazla değer kazanan Bitcoin'in haftalık yükselişi yüzde 8.6'yı geçti. Küresel kripto para piyasasının değeri 24 saatte yüzde 3.95 artarak 3.19 trilyon doları aştı. Bitcoin'in fiyatı, ABD'de 5 Kasım'da düzenlenen başkanlık seçiminden bu yana da yüzde 40'tan fazla arttı.

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