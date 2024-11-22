Bakan Kacır duyurdu! Türkiye’ye yeni bir Çinli araç firması yatırım yapmak istiyor

Çinli otomotiv firmaları rotayı Türkiye'ye çevirdi. AK Parti İstişare toplantılarında yeni bir yatırımın müjdesi verildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, önceki gün, AK Parti'de milletvekilleri ve genel merkez yönetimi ile buluştu. Bakan Kacır, Türkiye'ye yeni bir Çinli araç firmasının yatırım yapmak istediğini söyledi.

Ocak ayına kadar yatırım kararının verileceği belirtilirken, yatırımın limanı olan bir kente yapılması ihtimalinin yüksek olduğu vurgulandı. Çinli şirketin Türkiye'nin güneyinde bir kentte yatırım yapacağı konuşulurken, bazı parti kaynakları ise yatırım yapılacak kentin Samsun olduğunu iddia etti. Bakan Kacır, "Yerli araç üretimimiz varken, Çinli araç firmaları neden ülkeye sokuluyor" eleştirilerine de cevap verdi. Kacır, yatırımlara izin verilmezse, firmaların Polonya, Letonya gibi ülkelere kaçacağını ve Türkiye'nin yine pazar olarak kalacağını kaydetti. Ayrıca Kacır, Togg'un kısa bir sürede 40 bin araç piyasaya sürdüğünü, bu rakamlara Tesla'nın bile 4-5 yılda ulaştığına dikkat çekti.