EMEKLİ OLMAK İÇİN KAÇ GÜN GEREKİYOR? 2024 kadın ve erkek için emeklilik yaşı kaç? SGK erken emeklilik tablosu!

3600 prim günü ile emeklilik özellikle erken emeklilik isteyen kadınlar için önemli bir avantaj sunuyor. Ancak, emeklilik maaşının miktarı ve gelecekteki maddi güvenlik için detaylı bir planlama yapmak büyük önem taşıyor. Kadınlar, SGK'nın sunduğu sistem üzerinden prim gün sayılarını ve sigortalılık sürelerini kontrol ederek kendileri için en uygun seçeneği tercih edebilirler.