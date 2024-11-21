EMEKLİ OLMAK İÇİN KAÇ GÜN GEREKİYOR? 2024 kadın ve erkek için emeklilik yaşı kaç? SGK erken emeklilik tablosu!

Örneğin:
2008 Sonrası Sigortalı Olanlar: Bu tarihten sonra sigorta girişine sahip kadınlar için emeklilik yaşı 58'e yükselmiştir. Ayrıca, prim gün sayısı da 7200 gün olarak belirlenmiştir.
Daha Yüksek Emekli Maaşı İçin İsteğe Bağlı Prim Ödemesi
Erken emeklilik hakkı cazip görünse de, daha yüksek maaş almak isteyen kadınlar prim ödeme süresini isteğe bağlı olarak uzatabilir. İsteğe bağlı sigorta kapsamında yapılan ödemeler, emeklilik maaşını doğrudan etkiler ve uzun vadede daha yüksek bir gelir elde etme olanağı sağlar.
Kadınların Emeklilik Seçenekleri: Erken Mi, Daha Yüksek Maaş Mı?
Kadınlar, çalışma sürelerini ve prim gün sayılarını kontrol ederek iki farklı seçeneği değerlendirebilirler:
Erken Emeklilik: 3600 prim günü ve 50 yaş şartını dolduran kadınlar erken emeklilik hakkını kullanabilir.
Yüksek Maaş Avantajı: Daha uzun süre çalışarak veya isteğe bağlı prim ödeyerek emekli maaşlarını artırabilirler.