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Turkuvaz Medya ev sahipliğinde sürdürülebilir ulaşım masaya yatırılıyor!

Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun katılacağı ‘Türkiye Yüzyılında Sürdürülebilir Ulaşım Zirvesi’ online izlenebilecek.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :21 Kasım 2024
Turkuvaz Medya ev sahipliğinde sürdürülebilir ulaşım masaya yatırılıyor!

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Turkuvaz Medya tarafından düzenlenen 'Türkiye Yüzyılında Sürdürülebilir Ulaşım Zirvesi', yarın Turkuvaz Medya Merkezi'nde gerçekleşecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun katılacağı zirvede 'Türkiye'yi Değişitiren Projeler', 'Havacılıkta Türk İmzası', ve 'Lojistiğin Yeni Gücü Demiryolları' konulu paneller gerçekleşecek ve özel oturumlarda sektörün önde gelen isimleri görüşlerini paylaşacak. Turkuvaz Medya Marka ve Pazarlama Grup Başkanı Sinan Köksal'ın açılış konuşmasıyla başlayacak zirvenin ilk özel oturumunda Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu ve Sabah Gazetesi Ekonomi Müdürü Dilek Güngör, Bakan Uraloğlu'nu konuk edecek.

PANELLER YAPILACAK
PTT Genel Müdürü Hakan Gülten'in konuşmasının ardından 'Türkiye'yi Değişitiren Projeler' başlıklı panel yer alacak. INBUSINESS Genel Yayın Yönetmeni Hülya Güler moderatörlüğünde gerçekleşecek panelin konuşmacıları Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Erdal Eren ve IC Ulaşım ve Altyapı Grup Başkanı Serhat Soğukpınar olacak. TÜRKSAT Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay ve Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Dr. Yalçın Eyigün'ün özel sunumlarıyla katılacağı zirve, A Para Programcısı Uğur Korkmaz'ın moderatörlüğünde gerçekleşecek panel ile devam edecek. SHGM Genel Müdürü Prof. Dr. Kemal Yüksek, Pegasus Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Tevfik Nane, TAV İcra Kurulu Başkanı Serkan Kaptan ve THY Ticari Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Olmuştur'un konuşmacı olarak yer alacağı panelin başlığı 'Havacılıkta Türk İmzası' olacak. Zirvenin son paneli Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem moderatörlüğünde gerçekleşecek. 'Lojistiğin Yeni Gücü Demiryolları' başlıklı panelin konuşmacıları TCDD Genel Müdürü Veysi Kurt, Arkas Rail Genel Müdürü Hamit Gökmen ve Pasifik Eurosia Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Nusret Dur olacak.

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