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Merkez Bankası Kasım ayı faiz kararını açıklayacak! Beklentiler ne yönde?

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu faiz kararını bugün saat 14:00'da açıklayacak. Banka bir önceki toplantıda politika faizini yüzde 50 seviyesinde sabit tutmuştu. Peki, ekonomistlerin kasım ayı beklentisi ne yönde?

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :21 Kasım 2024 , 07:01 Güncelleme Tarihi :21 Kasım 2024 , 07:07
Merkez Bankası Kasım ayı faiz kararını açıklayacak! Beklentiler ne yönde?

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında toplanacak.

Merkez Bankası. (Takvim.com.tr / Arşiv)Merkez Bankası. (Takvim.com.tr / Arşiv)

KARAR SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?
Aynı gün saat 14.00'te faiz kararı açıklanacak.

GEÇEN AY SABİT KALMIŞTI
Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi yüzde 50 seviyesinde sabit tutulmuştu.

EKONOMİSTLERİN BEKLENTİSİ NE YÖNDE?
Beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı, kasım ayında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) politika faizini yüzde 50'de sabit bırakmasını bekliyor.

TCMB'nin yapılacak PPK toplantısına yönelik beklenti anketi, 10 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin tamamı politika faizinin yüzde 50'de sabit bırakılacağını öngörüyor.

Para görseli. (Takvim.com.tr / Arşiv)Para görseli. (Takvim.com.tr / Arşiv)

Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin ortalaması ise yüzde 49,10 olarak hesaplandı.

Yıl sonuna ilişkin beklentilerini paylaşan ekonomistlerden 6'sı yıl sonunda politika faizinin yüzde 50, 1'i yüzde 48,5 ve 3'ü yüzde 47,5 olacağını öngördü.

Merkez Bankası. (Takvim.com.tr / Arşiv)Merkez Bankası. (Takvim.com.tr / Arşiv)

"ARALIK AYINDA FAİZ İNDİRİMİ OLABİLİR"
A Para ekranlarında değerlendirmelerde bulunan Teknik Analiz Selçuk Gönençler, "Ben bu ay pas bekliyorum. Aralık ayında ise indirim bekliyorum. Bu sene ilk indirimin aralık ayında olmasını bekliyorum. İndirim Ocak ayında da olabilir. Güçlü bir faiz indirimi değil, bu seneyi faiz indirimi ile kapatıyoruz şeklinde bir mesaj olacağını düşünüyorum. " dedi.

İşte piyasalardaki son durum...

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