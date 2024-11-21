Merkez Bankası. (Takvim.com.tr / Arşiv)

"ARALIK AYINDA FAİZ İNDİRİMİ OLABİLİR"

A Para ekranlarında değerlendirmelerde bulunan Teknik Analiz Selçuk Gönençler, "Ben bu ay pas bekliyorum. Aralık ayında ise indirim bekliyorum. Bu sene ilk indirimin aralık ayında olmasını bekliyorum. İndirim Ocak ayında da olabilir. Güçlü bir faiz indirimi değil, bu seneyi faiz indirimi ile kapatıyoruz şeklinde bir mesaj olacağını düşünüyorum. " dedi.

İşte piyasalardaki son durum...