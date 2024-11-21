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Kredi kartına komisyon oyunu

Son dönemlerde bazı işletmeler, kredi kartı ile alışverişlerden komisyon adı altında ek ücret almaya başladı. Vatandaştan bu konuda şikayet yağarken, Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) ek ücret talep edilmesinin kanunlara aykırı olduğunu açıkladı.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :21 Kasım 2024
Kredi kartına komisyon oyunu

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Son dönemlerde bazı işletmeler, kredi kartı ile alışverişlerden komisyon adı altında ek ücret almaya başladı. Vatandaştan bu konuda şikayet yağarken, Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) ek ücret talep edilmesinin kanunlara aykırı olduğunu açıkladı. TÜKONFED Başkanvekili İbrahim Güllü, "Komisyon ödemesini yapan tüketicilerimiz mahkeme kararını emsal göstererek tüketici hakem heyetine başvuru yapabilir ve paralarının iadelerini ticari faiziyle birlikte geri alabilir" dedi.
Bu firmalara kesilen cezalara da değinen Güllü, şu bilgileri verdi: "Böyle bir durumla karşılaşan tüketicimiz Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na ve Ticaret Bakanlığı bünyesinde bulunan Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na şikayette bulunabilir. Bu işletme hakkında POS cihazı iptal edilerek 1 yıl süreyle sözleşme yapamamasının yanı sıra fahiş fiyat ve haksız ticari uygulama nedeniyle 550 bin 59 lira ceza uygulanır ve bu ceza her yıl yeniden değerlendirme oranında artırılır."

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