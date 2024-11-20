İş yeri bildirgesi, sigortalı işe giriş bildirgesi ve sigortalı işten ayrılış bildirgesi verilmesi, her ay muhtasar ve prim hizmet beyannamesi/aylık prim ve hizmet belgesi düzenlenmesi gibi muhasebeci desteğiyle yapılabilecek iş ve işlemleri ortadan kaldıran Kolay İşverenlik Uygulaması, işverenlerin işini kolaylaştırmaya devam ediyor. Ev hizmetlerinde 10 gün ve daha fazla çalışan sigortalılar için 1 Nisan 2015'te, apartman görevlileri için ise 1 Mart 2019'da başlatılan uygulamayla işverenler sigorta prim bildirimlerini e-Devlet üzerinden basit bir şekilde yapıyor. Bu yılın Ağustos ayı sonuna kadar, ev hizmetleri için 48 bin 497 iş yerinden 53 bin 647 çalışanın, apartman 56 bin 501 iş yerinden 116 bin 72 çalışanın sigorta prim bildirimi yapıldı. Kayıt dışı istihdamla mücadeleye katkı sağlayan Kolay İşverenlik Uygulaması'nın kapsamını genişletmek isteyen Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), bunun farklı mesleklerde de geçerli olması için çalışmalarını sürdürüyor.

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