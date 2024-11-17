Gülderen’de 2.681 afet konutu tamam!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Bakanlığı'nca, Hatay'ın Antakya ilçesindeki Gülderen Mahallesi'nde 310 dönüm arazi üzerindeki 2 bin 681 afet konutunun yapımı tamamlandı.

Günde ortalama bin 500 konutun tamamlandığı deprem bölgesinde yıl sonuna kadar 200 binden fazla konutun teslim edilmesi planlanıyor. Depremde ağır yıkıma uğrayan Hatay'da 26 binden fazla konut ve iş yeri hak sahiplerine teslim edildi, yıl sonunda bu rakamın 44 binin üzerine çıkması hedefleniyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Çalışıyoruz, üretiyoruz ve sonra milletimizin gönlünden kopan 'Allah razı olsun' duasını duyuyoruz ya, işte bu her şeye bedel" paylaşımını yaptı.