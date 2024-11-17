Bakan Şimşek: Çalışanları enflasyona ezdirmeyeceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, şu anda Türkiye'nin dezenflasyon döneminde olduğunu belirterek, "Özellikle 2026 ve sonrası istikrar dönemi olacak. Yani enflasyonun artık tek haneye doğru evrildiği ve kalıcı şekilde kontrol altına alındığı dönem olacak. Amacımız enflasyonu kalıcı olarak düşük tek haneye indirmek" dedi.

KOMİSYON BELİRLEYECEK

Önceki gün TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Bakanlığı ile bağlı kurumların 2025 yılı bütçe teklifi üzerine sunum yapan, ardından soruları yanıtlayan Şimşek, çalışan ücretlerine ilişkin birçok değerlendirme yapıldığını aktardı. Bakan Şimşek, şöyle konuştu: "Asgari ücreti bir komisyon sonucunda belirliyoruz, benim bu aşamada bir değerlendirmede bulunmam doğru olmaz. En düşük memur maaşında reel artış son 22 yılda yüzde 238, dolar bazında ücretler 238 dolardan 1139 dolara çıkmış. En düşük emekli maaşındaki reel artış yüzde 543 ve dolar bazlı artış yüzde 812; yani 40 dolardan 363 dolara. Asgari ücrette reel artış yüzde 212, dolar bazlı artış yüzde 343; 112 dolardan 494 dolara çıkmış bugün itibarıyla. Özetle, çalışanlarımızı hiçbir şekilde biz enflasyona ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz."