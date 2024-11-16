Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten enflasyon grafiği: Titizlikle uygulamaya devam ediyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan kasım ayına ilişkin Piyasa Katılımcıları Anketi'ni değerlendirdi.

12 AY SONRA YÜZDE 27'YE GERİLEYECEK

Ekimde yüzde 48,6 olan yıllık enflasyonun söz konusu ankete göre, 12 ay sonra yüzde 27,2'ye gerilemesinin beklendiğini vurgulayan Şimşek, şunları kaydetti: