Enflasyon beklentisi yüzde 44.81 oldu

Merkez Bankası'nın piyasa katılımcıları anketinin sonuçlarına göre, cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 44,11 iken, bu anket döneminde yüzde 44,81 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 27,44 iken, bu anket döneminde yüzde 27,20 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 18,08 ve yüzde 18,33 olarak gerçekleşti. Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 36,63 TL iken, bu anket döneminde 35,72 TL oldu.

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