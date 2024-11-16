Çalışan sayısı yükseldi!

Ücretli çalışan sayısı, 2024 yılı Eylül ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,7 artış gösterdi. Buna göre, sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı eylülde yıllık bazda yüzde 2,7 artarak 15 milyon 973 bin 744 kişiye yükseldi. Bu sayı geçen yıl eylül ayında 15 milyon 550 bin 366 kişi olarak kayıtlara geçmişti. Eylülde ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe yüzde 0,7 oranında azalırken inşaat sektöründe yüzde 6,3 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 4 artış kaydetti.

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