Altında Trump var! ONS 200 dolar gram 260 TL eridi

Yıl başından bu yana hızlı yükselişlerle rekorlar kıran ve yüzde 30'dan fazla primle yatırımcısına kazandıran altın ABD seçimlerinin ardından hızla düşüşe geçerek kazançlarını eritiyor. Son 15 günlük periyotta ons altın 2750 dolardan 2550 dolar seviyesine gerileyerek 200 dolar düştü. Gram altında onsu takip ederek 3 bin liranın üzerinden gerileyerek 2.820'li rakamlara kadar indi ve 260 TL kaybetti.

Gram altın, 30 Ekim'de gördüğü en yüksek seviye olan 3 bin 75 liradan yüzde 8,3 değer kaybederek 2 bin 814 liraya kadar çekildi. 1 ay önce Kapalıçarşı serbest piyasada 5 bin 22 lirayı test eden çeyrek altın, 4 bin 500 lira seviyesine kadar geriledi. 22 bin lirayı geçen Cumhuriyet altını da 18 bin lira seviyelerine indi. Uzmanlar Trump'ın kazanmasının ardından altını besleyen bir çok unsurun ortadan kalktığını, bu yüzden de gerilemenin yaşandığını belirtiyor. Seçimlerden sonra belirsizliklerin ve risklerin kaybolması, faiz indirimlerinin devam etmeyeceği algısı altının düşüşünü hızlandırdı. Uzmanlar uzun vade yatırım için düşüşlerin birer alım fırsatı olduğunu da belirtiyor.