PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Altında Trump var! ONS 200 dolar gram 260 TL eridi

Son iki haftada hızlı bir düşüş yaşayan altın hem ons hem de gram bazında kaybetti. Uzmanlar Trump ile altını besleyen unsurların azaldığını söyledi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :16 Kasım 2024
Altında Trump var! ONS 200 dolar gram 260 TL eridi

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Yıl başından bu yana hızlı yükselişlerle rekorlar kıran ve yüzde 30'dan fazla primle yatırımcısına kazandıran altın ABD seçimlerinin ardından hızla düşüşe geçerek kazançlarını eritiyor. Son 15 günlük periyotta ons altın 2750 dolardan 2550 dolar seviyesine gerileyerek 200 dolar düştü. Gram altında onsu takip ederek 3 bin liranın üzerinden gerileyerek 2.820'li rakamlara kadar indi ve 260 TL kaybetti.

Gram altın, 30 Ekim'de gördüğü en yüksek seviye olan 3 bin 75 liradan yüzde 8,3 değer kaybederek 2 bin 814 liraya kadar çekildi. 1 ay önce Kapalıçarşı serbest piyasada 5 bin 22 lirayı test eden çeyrek altın, 4 bin 500 lira seviyesine kadar geriledi. 22 bin lirayı geçen Cumhuriyet altını da 18 bin lira seviyelerine indi. Uzmanlar Trump'ın kazanmasının ardından altını besleyen bir çok unsurun ortadan kalktığını, bu yüzden de gerilemenin yaşandığını belirtiyor. Seçimlerden sonra belirsizliklerin ve risklerin kaybolması, faiz indirimlerinin devam etmeyeceği algısı altının düşüşünü hızlandırdı. Uzmanlar uzun vade yatırım için düşüşlerin birer alım fırsatı olduğunu da belirtiyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Narin Güran cinayetinde Enes’in kolundaki tırnak izi, ahırdaki taşın üzerinde kan lekeleri ve üfürükçü detayı ilk kez A Haber’de!
CHP sıkışınca yine Atatürk’e sığındı! Milyarlık konser vurgunlarını aklama yarışı: Biz Mustafa Kemal’in yolunda gidiyoruz
İstifa edene tazminat: Şartları var mıdır? İşte çalışana kıdem rehberi...
Trump’ın istihbarat şefi adayı Tulsi Gabbard Ukrayna’nın ’kara listesi’nde
Fenerbahçe Mourinho’nun eski öğrencisi Paulo Dybala için harekete geçti!
Emekli zammı için yeni ipucu geldi! Gözler o tarihte! Yeni yılda en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? SSK ve Bağ-Kur’lular ne alacak?
Burcu Esmersoy’dan estetik işlem açıklaması! Yüzünüzde sanki bir değişim var sorusuna net cevap verdi
İpucu geldi! İşte memurların yeni maaşları... Öğretmen, hemşire, polis kim ne kadar alacak?
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan A Haber ekranlarına çok özel açıklamalar! Yeni dönemde Türkiye-ABD ilişkileri nasıl olacak?
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek KKM ve asgari ücret açıklaması
AK Parti MYK sonrası Ömer Çelik’ten sınır ötesi harekat mesajı: TSK her an tetiktedir
Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacının ilginç hikayesi geceye damga vurdu! Oktay Kaynarca şaştı kaldı: Annem ve babamı boşadım
Türk Savaş gemileri İtalyan araştırma gemisinin olduğu bölgeye konuşlandı: Yunanistan mürettebatını geri çekti
2 yıl sonra bir ilk! Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rus lider Vladimir Putin’i aradı: Gündem Ukrayna
Wanda Nara cinsiyete dayalı şiddet suçlamasıyla dava açmıştı! Mauro Icardi duruşmaya katılmadı
SON DAKİKA