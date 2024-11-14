İlk el ikiye katlandı! Türkiye’de konut satışı 22 ayın zirvesinde

Türkiye genelinde konut satışları Ekim'de geçen yılın aynı ayına göre yüzde 76.1 artarak 165 bin 138 oldu. Bu sayı Aralık 2022'den sonra ulaşılan en yüksek seviye olarak kayıtlara geçti. Aynı zamanda tüm zamanların en yüksek Ekim ayı satış rakamına ulaşıldı. Konut satışları ilk 10 ayda da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11.9 artarak 1 milyon 112 bin 374 olarak gerçekleşti.

İPOTEKLI SATIŞ % 278 ARTTI

İpotekli konut satışları Ekim ayında yüzde 278.2 artarak 21 bin 95 oldu. Toplam satışlar içinde ipoteklilerin payı yüzde 12.8 olarak gerçekleşti. Ocak-Ekim döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise yüzde 31.9 oranında azalarak 113 bin 405 oldu.

İLK EL İKİYE KATLANDI

Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı Ekim ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 97.3 artarak 57 bin 679 oldu. İlk el konut satışları Ocak-Ekim döneminde ise yüzde 20.4 artarak 358 bin 558 olarak gerçekleşti. Türkiye genelinde ikinci el konut satış sayısı ise Ekim ayında yüzde 66.5 artarak 107 bin 459, Ocak-Ekim döneminde yüzde 8.3 artarak 753 bin 816 oldu.