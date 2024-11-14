Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’dan asgari ücrette uzlaşı mesajı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, önümüzdeki ay belirlenecek asgari ücret konusunda önemli açıklamalar yaptı ve "Herkesin mutabık kaldığı tutarda uzlaşılacağını ümit ediyoruz" dedi. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçesini ele aldı. Bakan Işıkhan, komisyonda yaptığı sunumda şu mesajları verdi:

MUTABIK KALINACAK TUTAR: 2002 yılında 184 lira olan asgari ücreti, reel olarak yüzde 254 artırdık. Aralık ayında, 2025 yılında uygulanacak asgari ücreti belirlemek için yine komisyonumuz toplanacaktır. Herkesin mutabık kaldığı bir tutarda uzlaşılacağını ümit ediyoruz.

34 MİLYAR LİRALIK DESTEK: 2024 yılının ilk sekiz ayında 1.5 milyon iş yerine yaklaşık olarak 34 milyar lira asgari ücret desteği verdik.

İSTİHDAMDA HEDEF 768 BİN: Önümüzdeki üç yıllık süreçte istihdamı yıllık ortalama 758 bin kişi artırmayı ve iş gücüne katılım oranlarında öngörülen artışa rağmen işsizlik oranını tek haneli seviyelere kalıcı olarak düşürmeyi hedefliyoruz.

TARİHİN EN YÜKSEK SEVİYESİ: İstihdam, 2024 yılı Eylül ayında tarihin en yüksek seviyelerine ulaşmıştır. Eylül ayı itibarıyla son bir yılda; iş gücümüz 1 milyon 72 bin artarak 35.9 milyon, istihdamımız 1 milyon 129 bin artarak 32.8 milyon, işsiz sayımız 57 bin azalarak 3.1 milyon ve işsizlik oranımız 0.5 puan azalarak yüzde 8.6 olmuştur.

ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ: Ulusal İstihdam Stratejisi'ni yakında kamuoyu ile paylaşacağız. Dijital ve yeşil dönüşüm, kadın ve gençlerin 'kimseyi geride bırakma' anlayışıyla iş gücüne kazandırılmasını, kırsal bölgelerde ekonomik çeşitliliğin artırılmasını, sürdürülebilir istihdamı sağlamayı hedefliyoruz.

'ENFLASYONA EZDİRMEYECEĞİZ'

Kamu görevlilerimiz ve emeklilerimize kümülatif yüzde 78.07 artış yapılmıştır. 2025'te ise yüzde 6+5 zam verilmiş olup, enflasyon farkının yüksek olması durumunda aradaki fark da enflasyon farkı olarak verilecektir. Çalışanlarımızı enflasyona karşı koruma ve onlar için kalıcı refah sağlama prensibimizi, kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz.

En düşük emekli maaşını 12 bin 500 liraya yükselttik. Yılbaşında sosyal güvenlik sistemimizin aktüeryal dengesini de gözeterek, bütçemiz doğrultusunda emekli maaşlarının iyileştirilmesine yönelik çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

10 BİN İLAVE İŞ

Depremden en çok etkilenen 11 ilde, toplamdaki işçi sayısı bazı illerde deprem öncesini geçti. 2025 yılı için de deprem bölgesindeki 4 il, 2 ilçede 10 bin ilave Topluma Yararına Programlar vereceğiz.

İş gücü piyasasını güçlendirmek için İŞKUR'un mobil uygulama, yapay zekâ temelli eşleştirme sistemi, internet üzerinden yayınlanan iş ilanlarını tek bir platformda toplayacak 'Açık İş Kapısı', İŞKUR Gençlik Platformu hayata geçirilecek.

Co-Pilot destek pilot) yapay zeka destekli denetim sistemini yakında hayata geçiriyoruz.