Fahiş fiyata 4.6 milyar TL ceza

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, fahiş fiyat ve stokçuluğunu engellemek amacıyla denetime hız kesmeden devam ettiklerini söyledi. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda sunum yapan Bolat, "Reklam Kurulu tarafından Ekim itibarıyla 16 bin 717 dosya karara bağlanarak 204 milyon liranın üzerinde ceza uygulandı, reklamı yapılması yasak olan mal ve hizmetlere ilişkin 104 erişim engeli kararı verildi. Bu yıl fahiş fiyat artışı ve stokçuluk faaliyetleri ile tüketicinin korunması kapsamında 381 bin 311 işletme denetlenerek, 4.6 milyar liranın üzerinde ceza uygulandı" dedi.

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