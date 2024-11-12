TOKİ, ilk evini alacaklar için 11 bin TL taksitle 2+1 konut satışına başlıyor! Başvurular için son 6 gün

Konut tipi ve fiyat bilgileri

TOKİ'DEN DAR GELİRLİ VATANDAŞA DESTEK!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesindeki Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), dar gelirli ve hiç evi olmayan vatandaşları ev sahibi yapmak için yeni bir projeye imza atıyor. TOKİ, Mardin Midyat Ortaçarşı Mahallesi'nde hayata geçirdiği 2 oda 1 salon ve 3 oda 1 salon konutlar için başvuru alacak. 18 Kasım'da başlayacak başvuru süreci, 22 Kasım 2024 tarihine kadar devam edecek. Halk Bankası aracılığıyla kabul edilecek başvurularla ev sahibi olmak isteyenler, düşük peşinat ve uygun taksit imkânından faydalanabilecek.

KONUT FİYATLARI VE TAKSİT TUTARLARI

Proje kapsamında satışa sunulacak konutların fiyatları, 1 milyon 762 bin 27 TL ile 2 milyon 720 bin 567 TL arasında değişiklik gösteriyor. Yüzde 25 peşinat ödemesi gerektiren projede, en düşük taksit tutarı 11 bin 12 TL, en yüksek taksit tutarı ise 17 bin 3 TL olarak belirlendi. Ayrıca, ev almak isteyenler için 120 ay vadeli ödeme planı da sunuluyor.