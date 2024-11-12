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TOKİ, ilk evini alacaklar için 11 bin TL taksitle 2+1 konut satışına başlıyor! Başvurular için son 6 gün

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Mardin'in Midyat ilçesi Ortaçarşı Mahallesi'nde dar gelirli ve hiç evi olmayan vatandaşlar için yeni bir konut projesi başlatıyor. Bu proje kapsamında, 2+1 ve 3+1 daire tiplerinde toplam 53 konut satışa sunulacak

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Giriş Tarihi :12 Kasım 2024 , 17:36 Güncelleme Tarihi :12 Kasım 2024 , 17:36
TOKİ, ilk evini alacaklar için 11 bin TL taksitle 2+1 konut satışına başlıyor! Başvurular için son 6 gün

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Türkiye genelinde dar gelirli vatandaşların ev sahibi olmasını desteklemek amacıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Mardin Midyat Ortaçarşı Mahallesi'nde yeni bir projeyi hayata geçiriyor.

Konut tipi ve fiyat bilgileriKonut tipi ve fiyat bilgileri

TOKİ'DEN DAR GELİRLİ VATANDAŞA DESTEK!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesindeki Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), dar gelirli ve hiç evi olmayan vatandaşları ev sahibi yapmak için yeni bir projeye imza atıyor. TOKİ, Mardin Midyat Ortaçarşı Mahallesi'nde hayata geçirdiği 2 oda 1 salon ve 3 oda 1 salon konutlar için başvuru alacak. 18 Kasım'da başlayacak başvuru süreci, 22 Kasım 2024 tarihine kadar devam edecek. Halk Bankası aracılığıyla kabul edilecek başvurularla ev sahibi olmak isteyenler, düşük peşinat ve uygun taksit imkânından faydalanabilecek.

KONUT FİYATLARI VE TAKSİT TUTARLARI

Proje kapsamında satışa sunulacak konutların fiyatları, 1 milyon 762 bin 27 TL ile 2 milyon 720 bin 567 TL arasında değişiklik gösteriyor. Yüzde 25 peşinat ödemesi gerektiren projede, en düşük taksit tutarı 11 bin 12 TL, en yüksek taksit tutarı ise 17 bin 3 TL olarak belirlendi. Ayrıca, ev almak isteyenler için 120 ay vadeli ödeme planı da sunuluyor.

TOKİ internet adresinde yer alan satış duyurusuTOKİ internet adresinde yer alan satış duyurusu

BRÜT VE NET METREKARE BİLGİLERİ

Projedeki 2+1 daireler, 86.73 metrekare ile 88.12 metrekare arasında brüt alana sahipken, net kullanım alanları ise 68.77 metrekare ile 69.89 metrekare arasında değişiyor. 3+1 dairelerde ise brüt alan 103.99 metrekare ile 105.47 metrekare arasında, net alan ise 83.79 metrekare ile 84.99 metrekare arasında sunuluyor. Bu seçenekler, ailelerin farklı ihtiyaçlarına uygun olarak tasarlandı.

Fiyat listesiFiyat listesi

SÖZLEŞME TARİHLERİ BELLİ OLDU

Kura sonucunda asil hak sahipleri 9 Aralık - 12 Aralık 2024 tarihleri arasında sözleşmelerini imzalayacakken, yedek hak sahipleri ise 19 Aralık - 20 Aralık 2024 tarihleri arasında sözleşme imzalama hakkına sahip olacak.

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