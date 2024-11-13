67 bin kişi sahte sigortalı çıktı

Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan, Ekim'e kadar 100 bin 500 iş yerinin denetlendiğini, 17 bin 284 kayıt dışı çalışan, 67 bin 398 sahte sigortalı tespit edildiğini ve 1.6 milyar lira ceza uygulandığını bildirdi. Denetimler sonucu kayıt dışı çalışanlar sigortaya kavuşurken, sahte sigortalılığın tespiti halinde bu günler iptal ediliyor. Hizmet dökümündeki S ve Ş harflerine dikkat etmek gerekiyor. 'Ş' harfi, iş yerinin şüpheli iş yeri kapsamında olduğu anlamına geliyor. Denetimle sahte sigortalı bildirimi yapıldığı tespit edilirse 'Ş' kodu, 'S' (sahte iş yeri) yapılıyor.

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