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İŞKUR 1 milyon 200 bin kişiye işle buluşturdu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) yılın 10 ayında 1 milyon 201 bin 927 vatandaşın işe yerleştirilmesine aracılık ettiğini bildirdi.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :10 Kasım 2024
İŞKUR 1 milyon 200 bin kişiye işle buluşturdu

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) yılın 10 ayında 1 milyon 201 bin 927 vatandaşın işe yerleştirilmesine aracılık ettiğini bildirdi.

İş ve meslek danışmanlığı hizmeti kapsamında 2 milyon 615 bin 492 bireysel görüşme gerçekleştirildiğini aktaran Işıkhan, "2024 yılı Ocak- Ekim ayları arasında 1 milyon 201 bin 927 vatandaşımızın işe yerleştirilmesine aracılık ettik. Kamu istihdam kurumumuz İŞKUR aracılığıyla iş arayan vatandaşlarımızın ve işverenlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı. Bakan Vedat Işıkhan'ın İŞKUR hizmetlerine ilişkin paylaştığı görsele göre, yılın 10 ayında işverenler tarafından 2 milyon 235 bin 961 açık iş başvurusu yapıldı. Ayrıca 51 bin 934 kişi iş kulüplerinden, 57 bin 797 kişi ise aktif iş gücü programından yararlandı.

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