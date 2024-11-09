Okullar tatil edildi turizm canlandı! Rezervasyonlar %25 arttı

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, 9 günlük birinci dönem ara tatilinde yaklaşık 20 milyon öğrencinin tatil yapacağını belirterek, "Ara tatil, turizmde yeni bir ara sezonunun oluşmasını sağladı. Rezervasyonlarda yüzde 25 artış oldu." dedi. Ara tatil döneminde yurt içinde, büyükşehirlere yakın bölgelerin, doğa, termal ve SPA kategorilerindeki tesislerinin ilgi gördüğü bilgisini paylaşan Bağlıkaya, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu çerçevede İstanbul'a olan yakınlıkları dolayısıyla Sapanca, Abant gibi destinasyonlar tercih edilirken, deniz tatili planlayanlar açısından yıl boyunca devam eden ılıman iklimi ile Antalya, Bodrum ve KKTC ilgi gösterilen destinasyonlar olarak öne çıkıyor. Akdeniz'de hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde ilerlemesi de ısıtmalı açık havuz imkanı olan 'resort' kategorisindeki tesislere talep oluşmasında önemli rol oynuyor. Bununla birlikte Afyonkarahisar, Ege bölgesi ara tatilde tercih edilen bölgeler arasında yer alıyor." Ara tatilin, kültür turları açısından da itici bir güç oluşturduğuna değinen Bağlıkaya, "Kapadokya, Batı Karadeniz, Eskişehir Odunpazarı, Salda Gölü ve Frig Vadisi, Karadeniz Yaylaları, Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve butik Mardin turları, Göbeklitepe, Safranbolu ilgi gören turlar arasında yer alıyor. TÜRSAB Turizm Yüzyılı projesiyle öne çıkan Burdur şehrimiz de gerek Salda Gölü'yle gerekse de Sagalassos ve Kibyra Antik Kentleriyle kültür turları açısından ilgi gören destinasyonlar arasında yer alıyor." ifadelerini kullandı.

6 BİN LİRDADAN BAŞLIYOR

Firuz Bağlıkaya, TÜRSAB üyesi seyahat acentelerinin her bütçeye uygun tatil alternatifleri sunduğunu anımsatarak, "Tatil maliyetleri destinasyona göre değişkenlik göstermekle birlikte, yurt içinde kişi başı 6 bin liradan başlıyor. Yurt dışı turlarında ise tatil maliyetlerinin kişi başı yaklaşık 15 bin liradan başladığı görülüyor." dedi.

DÜŞÜK FİYAT ALDATMASIN

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin de vatandaşları uyararak, doğrudan çevrim içi siteler üzerinden bir tatil planlanacaksa bu sitelerin gerçek ve güvenilir olduğunun mutlaka kontrol edilmesi gerektiğinin altını çizdi. Özellikle, piyasa fiyatına göre çok düşük fiyata oda sunan tesislere karşı dikkatli olunması gerektiğine işaret eden Eresin, "Rezervasyonlar doğrudan otelin kendi web sitesinden yapılmalıdır" dedi.