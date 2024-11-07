OVP’den sektöre destek

2025-2027 yıllarını kapsayan Orta Vadeli Program birçok alanda olduğu gibi sigortacılıkta da önemli değişiklikler içeriyor. Bunların başında da çalışanlara ikinci bir emeklilik imkanı sağlayacak Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) olacak. Bazı yenilikler şöyle:

Otomatik Katılım Sistemi'nin (OKS) işverenlerin de katkısı ile ikinci basamak emeklilik sistemine dönüşeceği TES kurulacak. Bireysel Emeklilik Sistemi'ndeki (BES) standart emeklilik yatırım fonları, katılımcıların birikimleri için daha fazla katma değer üretecek şekilde yeniden tasarlanacak. OKS katılımcılarına BES'te yer alan emeklilik fonlarına erişim imkânı tanınacak, kesintilerin sadeleştirilmesi sağlanacak.

Katılım sigortacılığı mevzuat altyapısı geliştirilecek, katılım sigortacılığının ve katılım emeklilik planlarının kapsayıcılığı artırılacak. Tüm afet tehlikelerini kapsayacak afet sigortası geliştirilerek yaygınlaştırılacak, Zorunlu Deprem Sigortası'nın beyanı ve ödemesinin etkin takibi sağlanacak.