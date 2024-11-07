36 ay vadeli 250 bin TL taşıt kredisi taksit tabloları: Akbank, Vakıfbank, Halkbank, İş Bankası

Araç sahibi olmak isteyenler taşıt kredileri ve faiz oranlarını araştırıyor. Türkiye'nin en büyük bankaları arasında yer alan Akbank, VakıfBank, İş Bankası ve Halkbank tarafından 250 bin TL taşıt kredisi hesaplaması belli oldu. Bankalar karşılaştırıldığında taşıt kredisi faiz oranları yüzde 3.70 ile yüzde 6 aralığında değişiyor. Bazı bankalarda yıllık maliyet oranları ise yüzde 158'e kadar ulaşabiliyor. Peki taşıt kredisinde son durum ne? İşte banka banka 36 ay vadeli 250 bin lira taşıt kredisi geri ödeme koşulları...