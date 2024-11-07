İhtiyacı olanın parası BES’ten

Gönüllü Bireysel Emeklilik Sistemi'nden (BES), ayrılmadan konut alımı, evlilik veya doğal afet durumunda devlet katkısı dahil BES birikimlerinin bir kısmını çekme fırsatı tanıyan kısmi ödeme uygulaması 1 Temmuz'da başladı. Kısmi ödeme uygulamasında, ilk 9 ayda evlilik için 8 sözleşmeden 2.84 milyon lira, konut alımı için 106 sözleşmeden 49.03 milyon lira olmak üzere toplam 114 sözleşmeden toplam 51.87 milyon lira ödeme yapıldı.

Konut kredisi için kısmi çekim hakkını kullanan katılımcıların, yüzde 45'ini 40-49 yaş aralığı, yüzde 29'unu 50-55 yaş aralığı oluşturuyor. Evlilik için kısmi çekim hakkını kullanan katılımcıların yüzde 50'si 30-39 yaş, yüzde 25'i 18-29 yaş ve yüzde 25'i 50-55 yaş aralığında. Sürecin henüz yeni başladığı düşünüldüğünde, kısmi çekim hakkı kullanımının ilerleyen süreçlerde artması bekleniyor. BES katılımcılarının sözleşmelerini sonlandırmadan, birikimlerini teminat göstererek kredi alabilmesi 3 Haziran'da başlamıştı.

EGM verilerine göre, yaklaşık 4 aylık süreçte, bankalar tarafından 475 kredi başvurusu emeklilik şirketlerine iletildi. Bu başvurular için gösterilen teminat tutarı 147.5 milyon lira oldu. Emeklilik şirketlerince 475 kredi başvurusunun 410'u onaylanırken, onaylanan başvuruların teminat tutarı 119 milyon lira oldu. 390 kredi kesinleşti ve 106.5 milyon lira teminat fona aktarıldı.