PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

İhtiyacı olanın parası BES'ten

Bireysel Emeklilik Sistemi’ndeki birikimler ihtiyaçlara göre kısmen çekilebiliyor. Üstelik sistemden çıkılmıyor. Kısmi çekimler 9 ayda 52 milyon lirayı buldu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :07 Kasım 2024
İhtiyacı olanın parası BES’ten

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Gönüllü Bireysel Emeklilik Sistemi'nden (BES), ayrılmadan konut alımı, evlilik veya doğal afet durumunda devlet katkısı dahil BES birikimlerinin bir kısmını çekme fırsatı tanıyan kısmi ödeme uygulaması 1 Temmuz'da başladı. Kısmi ödeme uygulamasında, ilk 9 ayda evlilik için 8 sözleşmeden 2.84 milyon lira, konut alımı için 106 sözleşmeden 49.03 milyon lira olmak üzere toplam 114 sözleşmeden toplam 51.87 milyon lira ödeme yapıldı.

Konut kredisi için kısmi çekim hakkını kullanan katılımcıların, yüzde 45'ini 40-49 yaş aralığı, yüzde 29'unu 50-55 yaş aralığı oluşturuyor. Evlilik için kısmi çekim hakkını kullanan katılımcıların yüzde 50'si 30-39 yaş, yüzde 25'i 18-29 yaş ve yüzde 25'i 50-55 yaş aralığında. Sürecin henüz yeni başladığı düşünüldüğünde, kısmi çekim hakkı kullanımının ilerleyen süreçlerde artması bekleniyor. BES katılımcılarının sözleşmelerini sonlandırmadan, birikimlerini teminat göstererek kredi alabilmesi 3 Haziran'da başlamıştı.

EGM verilerine göre, yaklaşık 4 aylık süreçte, bankalar tarafından 475 kredi başvurusu emeklilik şirketlerine iletildi. Bu başvurular için gösterilen teminat tutarı 147.5 milyon lira oldu. Emeklilik şirketlerince 475 kredi başvurusunun 410'u onaylanırken, onaylanan başvuruların teminat tutarı 119 milyon lira oldu. 390 kredi kesinleşti ve 106.5 milyon lira teminat fona aktarıldı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CANLI | Narin Güran davasında son durum ne? Yılın davası bugün başlıyor! İlk duruşmadan karar çıkacak mı?
Yeni dönem ilk temas! Başkan Erdoğan’dan ABD Başkanı Trump’a tebrik telefonu | Türkiye-ABD ilişkileri nasıl olacak?
Dağ Kandil sancısı! PKK elebaşı Bese Hozat saklandığı inden Ahmet Özer’e destek verdi... İBB’de ittifak yaptık itirafı
MEMURA EN AZ 43 BİN TL: Anketlere göre maaşlar ne kadar artacak? Emeklilere nasıl yansıyacak?
Meta’dan katil İsrail’e sosyal kalkan: Filistinli gazetecinin Instagram hesabı kapatıldı
Galatasaray Norwich City’nin İspanyol yıldızı Sainz için atağa kalktı!
Kartal Avrupa Ligi’ne tutundu! Beşiktaş Malmö’yü 2-1 yendi
Yine ’Köpek Velisi’ yine istismar! Buket Özgünlü takipçilerinden 1.4 milyon TL dilendi... Zimmete geçirilen bağışlar MASAK raporunda
Erdoğan’ı devirme hayali kurarken devrilip gitti! Son demlerini oynayan Biden’ın bitik profili... Adı tarihin utanç sayfalarında
Narin Güran cinayeti davası bugün başlıyor | İşte cinayetin kronolojisi! 21 Ağustos’tan bugüne neler yaşandı?
CHP/DEM’in Esenyurt’taki nepotizm çarkı çökertildi! Terör tutuklusu Ahmet Özer’in akrabaları belediyeden kovuldu
Dünya ABD seçimleri ve Trump’ı konuşurken Almanya’da hükümet krizi! Scholz koalisyon ortağını direkt görevden aldı
ABD seçimlerine Türkiye damgası! 200’den fazla ülkeye yayınlandı
CANLI | Soykırım kabinesinde karıştı: Netanyahu Gallant’ın fişini çekti! İsrail’den Orta Doğu’ya yoğun bombardıman
CANLI | ABD’de sandıklar açıldı! 47. Başkan Donald Trump oldu... Harris’ten tebrik Biden’dan Beyaz Saray’a davet
SON DAKİKA