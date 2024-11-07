İhracatın kalbi Turkuvaz’da atacak! Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın katılımıyla Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi gerçekleştirilecek

Turkuvaz Medya tarafından Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat'ın katılımıyla "Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi" gerçekleştirilecek.
Düzelecek olan etkinlikte, ihracatın finansmanına yönelik yeni çözümler ve sektörün gelişimi için öncelikli adımlar ele alınacak.
Programın ilk oturumunda, Bolat, Türkiye'nin ihracat politikalarına dair yeni yaklaşımları ele alacak. İhracat sektörünün dinamiklerine dair kapsamlı bir değerlendirme yapması beklenen bu oturum, katılımcılara geleceğe yönelik stratejik vizyon sunacak.